В Экваториальной Гвинее запланировали осенью открыть центр русского языка и культуры

Министр по вопросам образования, науки, высшего и профессионального образования страны Пурификасьон Бохари Ласкино отметила, что здание откроют в Малабо

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Центр русского языка и русской культуры планируется открыть в столице Экваториальной Гвинеи осенью 2023 года. Об этом ТАСС сообщила министр по вопросам образования, науки, высшего и профессионального образования Экваториальной Гвинеи Пурификасьон Бохари Ласкино на полях международного форума министров образования "Формируя будущее" в Казани.

"Это наша мечта. Мы хотим не просто русский язык учить, но еще русскую культуру, танцы, стихи. <…> Мы сейчас в договорах. И, скорее всего, в ноябре-октябре этого года мы можем открыть центр русского языка, центр русской культуры. <...> Собираем людей, которые уже знают русский язык, чтобы они преподавали", - сказала министр, добавив, что открытие планируется в столице страны - Малабо.

Она также отметила, что министерству интересна методология изучения русского языка, чтобы большее число жителей африканских стран знали русский язык.

На форуме "Формируя будущее" присутствуют представители из 31 страны, в частности Египта, Ирана, Конго, Кубы, Палестины, ОАЭ и Бразилии.