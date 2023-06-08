Блинкен заявил, что США не против участия Китая в урегулировании конфликта в Йемене

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что власти приветствуют произошедшее

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не возражают, если Китай предпримет шаги для урегулирования конфликта в Йемене. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Аsharq Аl-Аwsat в ходе визита в Саудовскую Аравию.

"Мы приветствуем то, что произошло", - заявил Блинкен, говоря о достижении договоренностей о нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией при посредничестве Китая. "Все, что снижает напряженность, снимает хотя бы одну проблему с повестки дня и в этом случае также может принести дополнительную пользу, помогая продвигать мир в Йемене, мы считаем, что это хорошо", - продолжил он.

"Если страны, какими бы они ни были, могут сыграть положительную роль в содействии установлению мира и снижению напряженности, опять же мы думаем, что это хорошо", - сказал госсекретарь.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против хуситов.

На этом фоне обострились отношения между Эр-Риядом и Тегераном. В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой. 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Представители двух стран несколько дней вели в Пекине переговоры, по итогам которых было подготовлено трехстороннее заявление. 6 июня посольство Ирана в Саудовской Аравии возобновило работу.