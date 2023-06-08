Байден запутался в аббревиатуре ЛГБТ

Президент США сообщил о своей политике, направленной на защиту в стране гражданских прав ЛБГТ

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не смог правильно выговорить аббревиатуру ЛГБТ, выступая в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Отвечая на вопрос журналиста о законах, которые принимаются некоторыми американскими штатами в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, американский лидер перепутал в аббревиатуре буквы, в результате чего сообщил о своей политике, направленной на защиту в США гражданских прав ЛБГТ .

Мировые СМИ регулярно обращают внимание на оговорки Байдена, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Например, он не раз называл президентом Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента США. Словесные ляпы главы государства в США шутливо именуют "байденизмы", республиканцы нередко используют их в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.