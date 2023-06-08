Глава Пентагона проведет в Брюсселе встречу контактной группы по Украине

Она состоится 15 июня

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе в Брюсселе проведет встречу контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Министр Остин на следующей неделе отправится в Брюссель, где он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет очное заседание контактной группы по Украине 15 июня", - сказал Райдер.

16 июня, указал пресс-секретарь Пентагона, Остин примет участие в заседании министров обороны НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что "немедленная, среднесрочная и долгосрочная" военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны Североатлантического альянса, встречи контактной группы по Украине и саммита альянса в Вильнюсе в июле.