В учениях НАТО Baltops задействуют около 6 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Примерно 6 тыс. человек примут участие в ежегодных учениях НАТО Baltops. Об этом сообщил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"На этой неделе (4 июня - прим. ТАСС) начались учения [НАТО] на Балтике под названием Baltops, которые проходят уже в 52-й раз. В них принимают участие 19 членов НАТО и страна - партнер альянса, 50 кораблей, более 45 воздушных судов и примерно 6 тыс. военнослужащих", - сказал он. По его словам, эти маневры призваны укрепить возможности альянса для обеспечения "сохранения свободного судоходства и безопасности в Балтийском море". Учения завершатся 16 июня.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода.