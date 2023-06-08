8 июня, 20:13,
обновлено 8 июня, 20:49
Военная операция на Украине

Боррель призвал Россию "немедленно прекратить огонь в Херсонской области"

По словам главы внешнеполитической службы ЕС, это мешает эвакуации пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Россию "немедленно прекратить огонь в Херсонской области", поскольку это, по его утверждение, мешает эвакуации пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС.

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"Получаем сообщения об обстрелах, которые подрывают усилия по спасению невиннных гражданских людей в Херсонской области после разрушения дамбы Херсонской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия", - написал Боррель в четверг в Twitter.

Главный евродипломат считает, что подобные действия России "могут представлять собой военные преступления".

Ранее в четверг украинские военные ударили по месту сбора для эвакуации жителей затопленного города Голая Пристань на подконтрольной России стороне Херсонской области. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, обстрел со стороны ВСУ имел намеренный характер. "Стреляли специально по мирным людям", - подчеркнул Сальдо. 

Теги:
РоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
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