По словам главы внешнеполитической службы ЕС, это мешает эвакуации пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС

БРЮССЕЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Россию "немедленно прекратить огонь в Херсонской области", поскольку это, по его утверждение, мешает эвакуации пострадавших от прорыва дамбы Каховской ГЭС.

"Получаем сообщения об обстрелах, которые подрывают усилия по спасению невиннных гражданских людей в Херсонской области после разрушения дамбы Херсонской ГЭС. Мы призываем Россию немедленно прекратить эти неприемлемые действия", - написал Боррель в четверг в Twitter.

Главный евродипломат считает, что подобные действия России "могут представлять собой военные преступления".

Ранее в четверг украинские военные ударили по месту сбора для эвакуации жителей затопленного города Голая Пристань на подконтрольной России стороне Херсонской области. В результате два человека погибли, еще двое пострадали. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, обстрел со стороны ВСУ имел намеренный характер. "Стреляли специально по мирным людям", - подчеркнул Сальдо.