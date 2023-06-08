СМИ: стратегию нацбезопасности ФРГ должны представить на следующей неделе

По сведения газеты Handelsblatt, рассмотрение документа включено в повестку предстоящего заседания кабинета министров

БЕРЛИН, 8 июня. /ТАСС/. Стратегия национальной безопасности Германии должна быть представлена на следующей неделе. Об этом в четверг сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По ее информации, рассмотрение документа включено в повестку дня предстоящего в среду заседания кабинета министров. Презентация стратегии в Бундестаге, как пишет издание, запланирована на 15 июня. Документ, по данным газеты, появится как раз к правительственным консультациям между Германией и Китаем, которые намечены на 20 июня. Стратегия объемом примерно 40 страниц будет в том числе посвящена отношениям с КНР.

Первая стратегия национальной безопасности в истории ФРГ является одним из ключевых проектов федерального правительства в области внешней политики и политики безопасности и находится под контролем Министерства иностранных дел Германии. Утверждение документа откладывалось из-за противоречий в правящей коалиции. Представители партии "зеленых" настаивали на более гибком подходе, но были вынуждены уступить.