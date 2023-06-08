Байден заявил, что 80 тыс. военнослужащих США находятся в Европе в составе сил НАТО

Президент Соединенных Штатов также сообщил, что 2,6 тыс. военных развернуты в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Численность американских военнослужащих, которые в составе войск НАТО находятся в Европе, составляет примерно 80 тыс. человек. Такие данные приводятся в письме, которое президент США Джо Байден направил в четверг лидерам Конгресса.

"Примерно 80 тыс. служащих ВС Соединенных Штатов направлены или развернуты в европейских странах, входящих в НАТО, в том числе для поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии России", - говорится в документе. При этом 591 американец входит в состав Сил НАТО для Косова, общая численность которых составляет 3,8 тыс. человек, указал американский лидер.

Он также сообщил о целях присутствия американских солдат на Аравийском полуострове. Так, 2,6 тыс. военнослужащих ВС США развернуты в Саудовской Аравии "для защиты сил и интересов королевства от враждебных действий Ирана и поддерживаемых Ираном группировок". Эти силы координируют действия с Эр-Риядом и задействованы в обеспечении противовоздушной и противоракетной обороны, а также обслуживают военные самолеты США, указал Байден.

Для борьбы террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) 2,9 тыс. американских военнослужащих находятся в Иордании. 89 солдат из США по просьбе правительства Ливана помогают ему в борьбе с терроризмом. В рамках борьбы с ИГ американцы также дислоцируются в Турции и Йемене, но их число в документе не приводится.

В отдельный пункт американский лидер вынес информацию о военных операциях США в Судане, которые должны были обеспечить эвакуацию из страны американских граждан.

"Как докладывалось 23 апреля 2023 года, я поручил служащим ВС США провести эвакуацию [дипломатического] персонала из Хартума ввиду осложнившейся обстановки в Судане", - говорится в письме.