В США заявили об открытости для дипломатии в отношении иранского ядерного досье

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Вашингтон "полон решимости противостоять опасным, дестабилизирующим действиям Тегерана"

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты открыты для дипломатии по поводу ядерной программы Ирана, но полны решимости противостоять опасным действиям Тегерана. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Ash-Sharq в ходе визита в Саудовскую Аравию.

"С самого первого дня мы стремились определить, возможен ли возврат к взаимному соблюдению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС). И мы приложили значительные усилия в этом направлении, как и европейские партнеры, в том числе Россия и Китай. Но Иран либо не мог, либо не хотел делать то, что было необходимо, чтобы восстановить СВПД. Таким образом, СВПД не находится в центре нашего внимания", - заявил госсекретарь США.

"Мы по-прежнему верим, что дипломатия - это лучший способ в более широком плане надежно, достоверно и эффективно гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие. Поэтому мы остаемся открытыми для дипломатии", - продолжил Блинкен. Он отметил, что США "полны решимости противостоять опасным, дестабилизирующим действиям Ирана".

Совместный всеобъемлющий план действий подписали с Ираном в 2015 году для преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерное соглашение, однако весной 2022 года переговоры о восстановлении СВПД прекратились из-за ухудшения отношений между США и Ираном.