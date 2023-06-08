8 июня, 20:45,
обновлено 8 июня, 20:55

Блинкен предложил Кулебе помощь для пострадавших в результате разрушения Каховской ГЭС

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность "по поводу тысяч украинцев, пострадавших от недавнего разрушения дамбы"

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре в четверг предложил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе американскую помощь пострадавшим в результате разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров.

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"Госсекретарь выразил свою обеспокоенность по поводу тысяч украинцев, пострадавших от недавнего разрушения дамбы в Каховке, и предложил дальнейшую поддержку США пострадавшим", - отметил дипломат.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили также ситуацию вокруг специальной военной операции РФ на Украине и поездку Кулебы в Африку.

Во вторник американский президент Джо Байден заявил, что администрация Соединенных Штатов намерена помогать Украине в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. 

Теги:
УкраинаСШАКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, Энтони
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