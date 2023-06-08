В Сенат США внесли законопроект о передаче Украине некоторых конфискованных активов России

Документ, в случае его принятия, обяжет министров юстиции, финансов, а также госсекретаря направлять в Конгресс отчет с изложением плана применения новых полномочий

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Сенаторы из Демократической и Республиканской партий США представили в четверг законопроект, который позволит американскому Минюсту передать Украине ряд конфискованных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы сенатора Джо Манчина (демократ от штата Западная Вирджиния).

"Этот двухпартийный законопроект позволит Минюсту расширить свои возможности конфискации российских активов и направить их непосредственно на Украину для обеспечения обороны и восстановительных работ. Я намерен довести этот законопроект до утверждения [Сенатом], чтобы подтвердить нашу долгосрочную приверженность украинскому народу и нашу ведущую роль в борьбе за защиту демократии", - заявил Манчин.

Как пояснили в пресс-службе законодателя, в данный момент Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные в результате нарушения связанных с Россией санкций. Единственный раз данные полномочия были задействованы, когда министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд распорядился направить $5,4 млн, которые были конфискованы у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, на нужды Украины, говорится в распространенном документе.

При этом инициатива позволит Минюсту передавать Украине активы, конфискованные в результате нарушения более широкого спектра экономических ограничений, таких как экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в связи со специальной военной операцией на Украине. Кроме того, законопроект обяжет министров юстиции, финансов, а также госсекретаря направлять в Конгресс отчет с изложением плана применения новых полномочий.

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва считает конфискацию США активов Малофеева неприкрытым грабежом по политическим мотивам. Таким образом, по ее словам, власти Соединенных Штатов создали прецедент конфискации средств у неугодных иностранных граждан вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, гарантирующим неприкосновенность частной собственности, путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций. Захарова отметила, что все, кто пользуется американскими финансовыми инструментами из стран, объявленных Вашингтоном враждебными, лишний раз получили возможность убедиться, что разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук. Она также указала, что механизм воровства чужого имущества, судя по действиям американской администрации, ставится Вашингтоном на поток.