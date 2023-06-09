В Литве заявили, что НАТО на время саммита в Вильнюсе обеспечит в республике безопасность

Генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис пояснил, что главный вклад в это внесут США, Германия и Франция

ВИЛЬНЮС, 9 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс во время проведения в Вильнюсе саммита НАТО развернет над Литвой "зонт безопасности". Об этом в четверг агентству BNS заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Над Литвой и линиями сообщения в регионе будет раскрыт зонт безопасности НАТО, предусматривающий физическую охрану, противовоздушную защиту с земли, самолеты в воздухе, сухопутные силы и военно-морской компонент", - утверждал он.

По его словам, на уровне альянса разработан детальный план обеспечения безопасности саммита. "Военным руководством НАТО предусмотрены конкретные силы по обеспечению безопасности, графики передислокации. Главный вклад в это внесут США, Германия и Франция", - сказал генерал-лейтенант.

Как заявил командующий, планом намечены противовоздушная оборона трех уровней - ближнего, среднего и дальнего радиусов действия, истребители, разведывательный компонент. "Самолеты будут дислоцированы на одном из американских авианосцев. Они необязательно будут находиться в Литве, а смогут действовать удаленно", - уточнил Рупшис.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.