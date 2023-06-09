8 июня, 21:49

Вашингтон и Лондон намерены совместно выявлять лиц и компании, которые помогают ВС РФ

Кроме того, стороны хотят принять меры для того, чтобы их санкции не препятствовали оказанию гуманитарной помощи в рамках программ ООН

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Власти США и Великобритании намерены активизировать обмен данными для выявления физических и юридических лиц, в отношении которых могут быть введены санкции за содействие Вооруженным силам России в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в декларации, распространенной в четверг пресс-службой Белого дома после встречи американского президента Джо Байдена и британского премьер-министра Риши Сунака в Вашингтоне.

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Как следует из документа, стороны намерены активизировать взаимодействие в "стратегии по санкциям, по их разработке, выбору целей, реализации и контролю за соблюдением". Власти США и Великобритании намерены сообща решать вопросы, касающиеся обхода ограничительных мер, и планируют "совместно вводить рестрикции в отношении тех, кто содействует России" в проведении СВО. Речь идет о лицах в РФ, Белоруссии и третьих странах, включая тех, кто "помогает России закупать товары и технологии" для военных нужд.

Как уточняется в тексте, стороны намерены "расширить возможности по сбору, анализу и обмену информацией" между отвечающими за санкции структурами, компаниями и финансовыми институтами. Планируется, что это будут делать с целью "выявления фирм и лиц, которые оказывают финансовую поддержку или осуществляют платежи для российской военной машины".

Вашингтон и Лондон также намерены принять меры для того, чтобы их санкции не препятствовали оказанию гуманитарной помощи в рамках программ ООН, утверждается в документе. 

Теги:
БелоруссияУкраинаСШАВеликобританияРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоСунак, РишиВоенная операция на Украине
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