На Украине заявили об отсутствии возможности расследования разрушения Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее предложил создать международную комиссию для расследования подрыва плотины станции

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Украина считает невозможным сейчас проведение расследование обстоятельств разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил в четверг в беседе с журналистами украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

"Вы можете сделать логический вывод, что какое бы то ни было расследование в нынешних условиях оккупации и отсутствия сотрудничества со стороны оккупационных властей невозможно", - заявил Кислица, отвечая на вопрос о возможности проведения расследования обстоятельств разрушения Каховской ГЭС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных разговорах с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским 8 июня предложил создать международную комиссию для расследования подрыва плотины Каховской ГЭС. По его мнению, в комиссию должны войти представители РФ, Украины, Турции и ООН.