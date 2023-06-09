Украина и часть стран Запада призвали РФ в ООН предоставить доступ на левобережье Днепра

Украинский постпред Сергей Кислица пояснил, что это необходимо для оказания помощи местному населению

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Украина и часть стран Запада призвали в четверг в ООН Россию предоставить доступ на левый берег Днепра для гуманитарных работников в связи с разрушением Каховской ГЭС. Украинский постпред Сергей Кислица зачитал заявление перед журналистами в присутствии дипломатов США, Великобритании, Японии и других государств западного блока.

"Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра <…> для гуманитарных сотрудников, в частности для ООН и Международного комитета Красного Креста, в целях оказания помощи местному населению", - сказал Кислица.

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил 8 июня на брифинге, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, а также представители других подразделений организации посетили Херсон для оценки ущерба от разрушения дамбы, а также "для координации помощи с местными властями и организациями". По его словам, ООН продолжает усилия для получения доступа в подконтрольные России районы.