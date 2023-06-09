Кубинский МИД назвал необоснованными утверждения о размещении базы Китая на острове

Замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио заявил, что "клевета подобного рода часто распространялась чиновниками США, связанными со спецслужбами"

ГАВАНА, 9 июня. /ТАСС/. Распространяемая в СМИ США информация о том, что Куба и Китай якобы достигли тайного соглашения о создании на острове базы для слежки за Соединенными Штатами, является ложной и необоснованной. Об этом в четверг журналистам заявил заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.

"Американская газета The Wall Street Journal 8 июня опубликовала абсолютно лживую и необоснованную информацию о якобы наличии договоренности между Кубой и Китаем в военной сфере с целью размещения базы для шпионажа, - отметил замглавы ведомства. - Клевета подобного рода часто распространялась чиновниками США, связанными со спецслужбами".

В четверг газета The Wall Street Journal утверждала, что на Кубе якобы появится объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Американские чиновники, пишет издание, считают, что объект позволит Китаю вести сигнальную разведку, включающую мониторинг широкого круга информационных каналов, таких как электронная почта, телефонная и спутниковая связь. Источники газеты утверждают, что власти КНР заплатили Кубе несколько миллиардов долларов в обмен на согласие на строительство базы.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал информацию издания "неточной".