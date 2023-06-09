Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

По данным газеты, представители вашингтонской администрации не уверены, выделят ли законодатели дополнительные средства для Киева, когда подойдут к концу одобренные ранее Конгрессом суммы

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Дальнейшая американская помощь Киеву, а также международная репутация президента США Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уверенность в этом высказали представители вашингтонской администрации высокого ранга, мнение которых приводит в четверг газета Politico.

По их словам, если ВСУ добьются успеха, то Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву. В случае неудачи, отмечает издание, "эта поддержка, вероятно, прекратится, что вызовет более настойчивые призывы к ускоренному дипломатическому урегулированию" ситуации на Украине. В связи с этим, подчеркивает Politico, "Белый дом с тревогой наблюдает за контрнаступлением Украины, понимая, что на кону [исход] войны и репутация Байдена".

Кроме того, продолжает издание, представители вашингтонской администрации до сих пор точно не уверены, выделят ли законодатели дополнительные средства для Киева, когда подойдут к концу одобренные ранее Конгрессом суммы. Неудачи на поля боя, опасаются представители исполнительной власти, могут дать возможность республиканцам Палаты представителей создать препятствия в деле предоставления Киеву дополнительных средств.

В Вашингтоне, отмечает издание, также растет беспокойство по поводу того, что Украина наносит удары по признанной США российской территории. Это привело к "нескольким частным строгим замечаниям по дипломатическим каналам", отмечается в статье. Politico вслед за газетой The New York Times также сообщила, что американские должностные лица считают, что за атакой беспилотников на Кремль в начале мая стоит Киев или проукраинские группировки.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии страны, подчеркнул 5 июня в интервью порталу Punchbowl News, что не намерен пропускать возможные дополнительные запросы на выделение из бюджета финансирования для Украины. Республиканец Маккарти предупредил Демократическую партию США, которую представляет Байден, что возможные дополнительные ассигнования на нужды Киеву американской администрации придется вычитать из уже утвержденного бюджета Пентагона.