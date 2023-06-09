Главой Центробанка Турции впервые стала женщина

Прежний руководитель ЦБ Шахап Кавджиоглу стал главой Совета по банковскому регулированию и надзору республики

АНКАРА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового главу Центробанка республики, им стала Хафизе Гайе Эркан. Об этом говорится в указе, опубликованном в пятницу в официальном вестнике Resmi Gazete.

Прежний руководитель ЦБ Шахап Кавджиоглу назначен главой Совета по банковскому регулированию и надзору Турции.

Эркан стала первой женщиной, возглавившей ЦБ Турции. Она защитила докторскую диссертацию по теме финансового инжиниринга в Принстонском университете и получила дополнительное финансовое образование в Гарвардском и Стэнфордском университетах. Работала в инвестбанке Goldman Sachs, была членом правления банка First Republic Bank.

Как отмечают местные СМИ, ее назначение может быть связано с новым министром финансов Турции Мехметом Шимшеком, на которого возложена задача навести порядок в экономике страны. Таким образом ключевые посты в финансовом блоке руководства республики полностью обновлены.