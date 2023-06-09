Politico: Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе

Газета со ссылкой на источники передает, что госсекретарь США намерен прибыть в Китай после завершения поездки на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе, детали поездки в данный момент прорабатываются. Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой источники.

По их данным, шеф американской дипломатии планирует прибыть в Пекин после завершения поездки на Ближний Восток.

Пресс-служба Госдепартамента пока не ответила на просьбу ТАСС подтвердить информацию Politico. На просьбу издания прокомментировать планы по визиту заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сказал, что у него "нет каких-либо поездок госсекретаря, о которых можно было бы объявить". Посольство Китая в Вашингтоне также не подтвердило предстоящую поездку Блинкена в Китай. Пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй только подчеркнул: "Китай открыт для диалога с Соединенными Штатами".

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь в ближайшие недели намерен посетить Китай, возможно, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду официальный представитель МИД Ван Вэньбинь заявил, что китайское внешнеполитическое ведомство не может предоставить какой-либо информации о подготовке визита госсекретаря в Пекин.

Ранее американская сторона неоднократно сигнализировала о том, что хотела бы организовать визиты в Китай Блинкена, министров финансов и торговли Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Кроме того, Белый дом высказывал желание президента США Джо Байдена провести новую беседу по телефону с Си Цзиньпином. Министру обороны США Ллойду Остину не удалось провести обстоятельную беседу с китайским коллегой Ли Шанфу. Шеф Пентагона сообщил, что Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с ним на полях конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла", которая проходила 2-4 июня в Сингапуре.

Блинкен отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест в отношении нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.