Республиканцы дали Госдепу неделю на предоставление документов об уходе США из Афганистана

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкл Маккол направил письмо шефу американской дипломатии 8 июня

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) потребовал в четверг от госсекретаря Энтони Блинкена предоставить до 15 июня некоторые документы, касающиеся решения Вашингтона об уходе из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой комитета.

В нем отмечается, что Маккол направил 8 июня письмо шефу американской дипломатии с требованием к следующему четвергу, 15 июня, предоставить все запрашиваемые в рамках расследования комитета документы, которые Госдепартамент до сих пор не прислал.

"Госдепартамент не предоставил два из трех документов - материалы расследования, связанные с отчетом о последствиях, и шестидесятистраничный фрагмент из плана действий в чрезвычайных ситуациях посольства США в Кабуле по планированию эвакуации <...>, несмотря на неоднократные запросы от января 2023 года", - подчеркнули в пресс-службе комитета, который ведет расследование, связанное с обстоятельствами ухода США из Афганистана.

"Госдепартамент должен выполнить каждый из запросов комитета, - подчеркнул Маккол. - Многие из этих запросов относятся к январю 2023 года и до сих пор не выполнены. У Госдепартамента было достаточно времени, чтобы выполнить эти запросы. Мы даем Госдепартаменту одну неделю с сегодняшнего дня, чтобы предоставить запрашиваемые документы".

В понедельник внешнеполитическое ведомство США согласилось предоставить американским законодателям доступ к секретной дипломатической корреспонденции относительно решения Вашингтона об уходе из Афганистана.

В марте Маккол под угрозой судебного разбирательства обязал Госдепартамент предоставить часть секретной дипломатической корреспонденции по этому вопросу. Он направил Блинкену повестку. Отказ выполнить такого рода требования со стороны Конгресса считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.