В Британии заявили о перехвате королевскими ВВС российских самолетов рядом со Швецией

Речь идет о разведывательном самолете ВКС РФ Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27

ЛОНДОН, 9 июня. /ТАСС/. Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и истребители Gripen ВВС Швеции перехватили разведывательный самолет ВКС РФ Ил-20 в сопровождении истребителя Су-27. Такое утверждение содержится в распространенном в четверг заявлении ВВС Соединенного Королевства.

"[Истребители] Typhoon королевских ВВС и [истребители] Gripen ВВС Швеции были подняты в воздух этим вечером для перехвата самолета ВКС РФ Ил-20 и Су-27, которые пролетали рядом с воздушным пространством НАТО и Швеции. Военнослужащие королевских ВВС из 140-го экспедиционного авиакрыла в настоящее время задействованы в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии", - сказано в нем.

В ВВС Великобритании подчеркнули, что российские пилоты не вторгались в воздушное пространство Швеции.

"Российские самолеты не придерживались международных норм и не связывались с профильными районами полетной информации, однако оставались в международном воздушном пространстве и совершали полет в профессиональной манере", - отмечается в заявлении.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.