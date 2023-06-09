Трамп заявил, что власти США выдвинули против него обвинения из-за секретных документов

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти США выдвинули против бывшего президента Дональда Трампа обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом Трамп сообщил в четверг в своей социальной сети Truth Social.

"Коррумпированная администрация [действующего президента США Джо] Байдена уведомила моих адвокатов, что против меня выдвинуты обвинения, видимо, из-за газетной утки с коробками (с секретными документами, обнаруженными в его загородном поместье - прим. ТАСС)", - заявил Трамп. "Мне предписано явиться в здание федерального суда в Майами во вторник в три часа дня [22:00 мск]", - отметил республиканец.

Трамп заявил, что 13 июня предстанет перед судом, где ему предъявят обвинения по факту ненадлежащего обращения с секретными документами.