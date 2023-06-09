8 июня, 23:53,
обновлено 8 июня, 23:57

СМИ: Трампу предъявят обвинения по семи пунктам по делу о секретных документах

Ранее экс-президент США сообщил, что администрация Джо Байдена уведомила его адвокатов о выдвижении против него обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти США предъявят бывшему президенту страны Дональду Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.

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Об этом сообщил в четверг в Twitter со ссылкой на источники журналист телекомпании ABC Джонатан Карл.

"Семь пунктов - это связано с его обращением с секретными документами и препятствованием правосудию", - сообщил журналист. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что администрация действующего президента США Джо Байдена уведомила его адвокатов о выдвижении против него обвинений. 

Теги:
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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