СМИ: Трампу предъявят обвинения по семи пунктам по делу о секретных документах

Ранее экс-президент США сообщил, что администрация Джо Байдена уведомила его адвокатов о выдвижении против него обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Власти США предъявят бывшему президенту страны Дональду Трампу обвинения по семи пунктам в связи с ненадлежащим обращением с секретными документами и препятствованием правосудию.

Об этом сообщил в четверг в Twitter со ссылкой на источники журналист телекомпании ABC Джонатан Карл.

"Семь пунктов - это связано с его обращением с секретными документами и препятствованием правосудию", - сообщил журналист. Ранее Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что администрация действующего президента США Джо Байдена уведомила его адвокатов о выдвижении против него обвинений.