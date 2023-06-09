В Госдепе прокомментировали информацию о поездке Блинкена в Пекин

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател сообщил, что госсекретарь США совершит поездку в Китай, "когда позволят условия"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен сможет совершить поездку в Китай, "когда позволят условия". Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя информацию о том, что шеф американской дипломатии отправится на следующей неделе в Пекин.

"У нас нет каких-либо поездок госсекретаря, о которых можно было бы объявить. Как мы уже говорили ранее, визит в Китайскую Народную Республику будет назначен, когда позволят условия", - отметил дипломат. Он не стал пояснять, о каких условиях идет речь.

Ранее в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники сообщила, что Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что госсекретарь в ближайшие недели намерен посетить Китай, возможно, он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что китайское внешнеполитическое ведомство не может предоставить какой-либо информации о подготовке визита госсекретаря в Пекин.

Блинкен отложил визит в Китай в феврале в связи с тем, что в конце января власти США засекли над континентальной частью страны китайский аэростат на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок. 4 февраля этот шар был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. С помощью этого аппарата, по версии вашингтонской администрации, Китай вел сбор важной информации. МИД КНР в связи с этим выразил протест в отношении нападок и клеветы со стороны Вашингтона. Как пояснили в Пекине, китайский метеорологический зонд оказался в американском воздушном пространстве случайно.