9 июня, 01:06

Комитет Сената США принял инициативу о мерах по лишению Китая статуса развивающейся страны

Артем Иванов/ ТАСС
Пекин
© Артем Иванов/ ТАСС

Американские законодатели считают, что Вашингтону следует добиваться того, чтобы Пекин не пользовался "режимом преференций"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в четверг законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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Согласно документу, вашингтонской администрации следует "выступать против обозначения КНР развивающимся государством в любом договоре или в любых международных соглашениях, стороной которых являются Соединенные Штаты". Кроме того, законопроект предписывает американским властям принять меры против обозначения Китая развивающимся государством или соответствующего обращения с ним во всех международных организациях, участниками которых являются Соединенные Штаты. В марте Палата представителей Конгресса одобрила этот документ. Теперь голосование по законопроекту должно пройти в Сенате полного состава.

По мнению авторов инициативы, США должны требовать того, чтобы в международных организациях Китай классифицировался как "страна с доходами выше среднего уровня, страна с высоким уровнем доходов или как развитое государство". Как полагают законодатели, вне зависимости от того, увенчаются ли эти попытки успехом, США следует добиваться того, чтобы Китай не пользовался "режимом преференций" и не получал "помощь в организациях в связи с наличием у него статуса развивающейся страны". Предполагается, что власти США должны отчитываться перед Конгрессом об усилиях по реализации всех указанных мер. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
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