В Южной Корее назвали работу СБ ООН в отношении КНДР парализованной

Министр иностранных дел республики Пак Чин отметил, что сохранение подобной ситуации нежелательно для международного мира и безопасности

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Работа Совета Безопасности ООН практически парализована в вопросах, касающихся "незаконных провокаций" КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин в интервью агентству Yonhap, опубликованном в пятницу.

"Совет Безопасности - высший орган ООН, принимающий решения, но его функционирование в отношении незаконных провокаций фактически парализовано. Сохранение подобной ситуации нежелательно для международного мира и безопасности", - считает министр. Он выразил сожаление, что СБ ООН не смог отреагировать на "ракетные провокации" КНДР, такие как запуск разведывательного спутника.

"Намерены призывать Россию и Китай играть конструктивную роль посредством сотрудничества и поддержания связи с ними в Совете Безопасности ООН и вне его", - добавил Пак Чин. Республика Корея на этой неделе в третий раз в своей истории была избрана непостоянным членом Совбеза ООН (на период с 2024 по 2025 год). Россия и Китай выступают против введения новых санкций против КНДР. В прошлом году Пхеньян запустил рекордные 69 баллистических ракет, напоминает Yonhap.

Пак Чин подтвердил готовность к переговорам с КНДР о денуклеаризации. "Не хочу спекулировать, будет ли Северная Корея участвовать в региональном форуме АСЕАН. Но я хотел бы открыто и честно обсудить меры достижения прогресса в деле денуклеаризации на основе смелой инициативы моего правительства", - сказал министр. Как передает агентство, наблюдатели не исключают участия главы МИД КНДР Цой Сон Хи в этом форуме, который состоится в июле в Индонезии.

Глава южнокорейского министерства указал, что совместная с США консультативная группа по ядерному планированию является приоритетом для Сеула. Пак Чин не исключил взаимодействия с Японией по этому вопросу в будущем. "После того, как консультативная группа Республики Корея и США будет сформирована, будет возможно обсуждать подобное сотрудничество с Японией", - отметил министр.

Вашингтонскую декларацию, предусматривающую формирование такой группы, приняли 26 апреля по итогам встречи президентов Южной Кореи и США Юн Сок Ёля и Джо Байдена.