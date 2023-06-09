Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы

Бывший президент США заявил, что невиновен и не сделал ничего противозаконного

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал вмешательством в избирательный процесс предстоящее предъявление ему обвинений в ненадлежащем обращении с секретными документами. Видеозапись соответствующего содержания он разместил в четверг в своей социальной сети Truth Social.

"Это называется вмешательством в выборы. Они пытаются уничтожить мою репутацию, чтобы победить на выборах", - заявил Трамп, который добивается выдвижения кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Выдвижение обвинений в свой адрес политик увязал с тем, что он "лидирует в опросах общественного мнения как в сравнении с [действующим президентом США Джо] Байденом, так и с остальными республиканцами".

По словам Трампа, предъявление ему обвинений "укладывается в череду дурных поступков, совершенных за последние несколько лет, особенно на выборах 2020 года". "Я хочу заявить, что я невиновен, я не сделал ничего противозаконного. Мы добьемся победы", - заверил республиканец. Ранее он сообщил, что ему предписано явиться в здание федерального суда в Майами (штат Флорида) 13 июня в 15:00 (22:00 мск).

Как информирует газета The New York Times со ссылкой на источники, Трампу предъявят обвинения по семи пунктам. В частности, как ожидается, ему будет инкриминировано ненадлежащее обращение с документами, сговор с целью препятствования правосудию и предоставление заведомо ложных сведений. Как поясняет телекомпания СNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры. Как отмечалось в ордере на обыск в поместье Трампа, в ходе которого обнаружили секретные документы, положения американского законодательства, на основании которых проводился обыск, предусматривают наказание в виде штрафа, запрета занимать государственные должности или тюремного заключения на срок до 3, 10 или 20 лет соответственно.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых выдали ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты "Вашингтон пост", были обнаружены в Мар-а-Лаго.