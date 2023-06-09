Такер Карлсон опубликовал второй эпизод нового шоу, несмотря на претензии Fox News

Суть обвинений заключалась в том, что телеведущий пренебрег положениями договора, который продолжает действовать после закрытия его шоу на канале

ТАСС, 9 июня. Телеведущий Такер Карлсон в пятницу обупликовал на своей странице в Twitter второй выпуск авторского шоу, несмотря на обвинения в нарушении контракта со стороны телеканала Fox News, последовавшие после выхода первого эпизода.

Суть претензии заключалась в том, что Карлсон пренебрег положениями договора, продолжающего действовать и после закрытия его шоу на канале и предписывающего ему поставлять услуги эксклюзивно Fox News.

Во втором выпуске ведущий раскритиковал утверждения президента США Джо Байдена, заявлявшего, что наибольшую угрозу США, превосходя перспективы ядерной войны с Россией, представляет идеология превосходства белой расы. Он также прокомментировал информацию об использовании алгоритмов Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) для координации сетей педофилов.

Телеканал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter.