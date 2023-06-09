9 июня, 01:44

Такер Карлсон опубликовал второй эпизод нового шоу, несмотря на претензии Fox News

AP Photo/ Richard Drew, File
Такер Карлсон
© AP Photo/ Richard Drew, File

Суть обвинений заключалась в том, что телеведущий пренебрег положениями договора, который продолжает действовать после закрытия его шоу на канале

ТАСС, 9 июня. Телеведущий Такер Карлсон в пятницу обупликовал на своей странице в Twitter второй выпуск авторского шоу, несмотря на обвинения в нарушении контракта со стороны телеканала Fox News, последовавшие после выхода первого эпизода.

Читайте также
Скандальный ведущий с огромной аудиторией: почему Такера Карлсона уволили с Fox News

Суть претензии заключалась в том, что Карлсон пренебрег положениями договора, продолжающего действовать и после закрытия его шоу на канале и предписывающего ему поставлять услуги эксклюзивно Fox News.

Во втором выпуске ведущий раскритиковал утверждения президента США Джо Байдена, заявлявшего, что наибольшую угрозу США, превосходя перспективы ядерной войны с Россией, представляет идеология превосходства белой расы. Он также прокомментировал информацию об использовании алгоритмов Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) для координации сетей педофилов.

Телеканал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация