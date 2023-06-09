Адвокат заявил, что арест Трампа во время предъявления ему обвинений не ожидается

Джим Трасти пояснил, что речь идет о явке по повестке

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Защита экс-президента США Дональда Трампа уверена, что он не будет арестован 13 июня после предъявления обвинений по делу о секретных документах. Об этом заявил в четверг адвокат Трампа Джим Трасти в эфире телеканала СNN.

"Речь идет о явке по повестке. Он убегать не собирается, не представляет опасности для общества. Так что ни ареста, ни ордера не будет, никакой такой ерунды. Но нам предстоит пройти через необходимые бюрократические процедуры", - сказал он.

"Слушания будут довольно рутинной процедурой. Надо обсудить некоторые вопросы с представителями Министерства юстиции. Надеюсь, они будут хоть немного благоразумны в вопросе условий залога и сроков рассмотрения дела", - добавил адвокат.

Трасти отметил, что Трамп лично посетит заседание суда 13 июня. "Да, он там будет, - сказал адвокат. - Он не уклоняется от борьбы, он лишь огорчен тем, до чего дошла наша страна и Министерство юстиции США". "Вы не увидите его прячущимся в Шотландии, - добавил Трасти. - Он будет разбираться с этим делом и будет помогать своим адвокатам оспаривать данное дело".

Ожидается, что Трампу будет инкриминировано ненадлежащее обращение с документами, сговор с целью препятствования правосудию и предоставление заведомо ложных сведений. Как поясняет телекомпания СNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры. Как отмечалось в ордере на обыск в поместье Трампа, в ходе которого были обнаружены секретные документы, положения американского законодательства, на основании которых проводился обыск, предусматривают наказание в виде штрафа, запрета занимать государственные должности или тюремного заключения на срок до 3, 10 или 20 лет соответственно.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.