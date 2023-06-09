Адвокат сообщил, что Трампу инкриминируют нарушение Закона о шпионаже

Джим Трасти отметил, что у защиты пока нет окончательного понимания содержания всех семи пунктов обвинения, которые, как ожидается, предъявят бывшему президенту США

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Обвинения в адрес бывшего президента США Дональда Трампа связаны с предполагаемым нарушением им Закона о шпионаже. Об этом заявил в четверг в эфире телекомпании СNN адвокат экс-президента Джим Трасти.

По его словам, у защиты пока нет окончательного понимания содержания всех семи пунктов обвинения, которые, как ожидается, будут предъявлены Трампу 13 июня в суде Майами (штат Флорида). "Фактически они связаны с обвинением [в нарушении] Закона о шпионаже, что просто нелепо, учитывая факты по этому делу", - отметил юрист. Он пояснил, что обвинения основываются на параграфе 793 раздела 18 Свода законов США (сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны).

Кроме того, как пояснил адвокат, Трампу, как ожидается, будет инкриминировано препятствование правосудию и предоставление заведомо ложных сведений в соответствии с параграфами 1512 (оказание давление на свидетеля, жертву или осведомителя) и 1519 (уничтожение, изменение или фальсификация данных в рамках федеральных расследований или дел об банкротстве). По словам Трасти, обвинения в адрес Трампа могут касаться также предполагаемого участия в сговоре.

Параграф 793 раздела 18 Свода законов США предусматривает санкции за получение информации, относящейся к сфере обороны, с "намерением или достаточной причиной, чтобы считать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или на пользу любого иностранного государства". Этот параграф предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Это положение также предусматривает санкции за незаконное изъятие и хранение соответствующих документов, без уточнения умысла. Параграф 1519 раздела предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 20 лет. Параграф 1512 предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет.

Трамп 8 июня сообщил в своей социальной сети Truth Social, что власти США уведомили его адвокатов о том, что ему будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу предписано явиться 13 июня в суд Майами. Как пояснила телекомпания СNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.