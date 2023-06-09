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Военная операция на Украине

Япония планирует оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Глава МИД Ёсимаса Хаяси не стал говорить, кто, по мнению Токио, стоит за этим ЧП

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает необходимым оказание экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио сообщил глава МИД Ёсимаса Хаяси.

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"Наша страна считает необходимым скорейшее оказание экстренной гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от подтоплений, сейчас проводится рассмотрение этого вопроса", - отметил он. Министр не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за разрушением дамбы, но напомнил, что, согласно озвученной ранее США и Японией на заседании Совбеза ООН позиции, "всей этой ситуации не случилось бы, если бы не российское вторжение". 

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ЯпонияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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