Япония планирует оказать помощь пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Глава МИД Ёсимаса Хаяси не стал говорить, кто, по мнению Токио, стоит за этим ЧП

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Японии считает необходимым оказание экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио сообщил глава МИД Ёсимаса Хаяси.

"Наша страна считает необходимым скорейшее оказание экстренной гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от подтоплений, сейчас проводится рассмотрение этого вопроса", - отметил он. Министр не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за разрушением дамбы, но напомнил, что, согласно озвученной ранее США и Японией на заседании Совбеза ООН позиции, "всей этой ситуации не случилось бы, если бы не российское вторжение".