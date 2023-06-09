В Белом доме назвали ожидаемыми большие потери ВСУ при активизации боев

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США и их союзники сосредоточатся на оказании Украине военной поддержки

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Существенные потери в рядах украинских сил при активизации боевых действий были ожидаемы. С таким заявлением выступил в четверг в эфире телекомпании СNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что не намерен приводить конкретных данных о потерях в рядах ВСУ. "Но это война", - продолжил представитель Белого дома, отметив, что вокруг Артемовска (украинское название - Бахмут) и на других участках фронта идут "тяжелые бои".

"Разумеется, с учетом активизировавшихся боев потери были ожидаемы", - подчеркнул Кирби. Он отметил, что США и их союзники сосредоточатся на оказании Украине военной поддержки.

СNN 8 июня сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что украинские силы понесли существенные потери при попытках контрнаступления, поскольку сопротивление российских войск оказалось сильнее, чем ожидалось. Речь идет о потерях как в технике, так и в личном составе. При этом представители американской администрации утверждают, что потери не скажутся на более широких планах украинского контрнаступления.

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.