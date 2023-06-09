В КНДР считают, что разрушение Каховской ГЭС повторяет сценарий "Северных потоков"

Сотрудник Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжин указал, что это разрушение может привести к росту цен на зерновые в мире

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Разрушение Каховской ГЭС - это повторение сценария с "Северными потоками", за нынешней гуманитарной катастрофой стоят США и Украина, которые пытаются переложить вину на Россию. Об этом говорится в статье сотрудника Института изучения международных вопросов КНДР О Сон Чжина, содержание которой в пятницу привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Очевидно, кто заинтересован в недавней гуманитарной катастрофе, если учесть гнусный замысел Украины, пытающейся всеми средствами навесить на Россию ярлык военного преступника, и намерение России регулировать интенсивность военной операции, чтобы предотвратить ущерб мирному населению, насколько это возможно", - указывает эксперт.

Разрушение "плотины Каховской ГЭС - всего лишь очередной фарс и вторые "Северные потоки", устроенные США и Украиной в сговоре с целью переложить вину за гуманитарную катастрофу на Россию и создать политическую и военную обстановку, благоприятную так называемому контрнаступлению Украины", добавил О Сон Чжин. Он указал, что разрушение ГЭС может привести к росту цен на зерновые в мире.

По его словам, все факты свидетельствуют, что "клика [президента Украины Владимира] Зеленского - бандитская шайка, которая без колебаний жертвует мирными гражданами ради продления остатка своей политической жизни". "Клика Зеленского, которая под покровительством внешних сил привела страну и нацию к войне, встретит свой конец в "Ноевом потопе", - считает эксперт.

О Сон Чжин отметил, что США и западные СМИ распространяют "абсурдные слухи", что Россия разрушила ГЭС, чтобы сдержать контрнаступление украинских вооруженных сил. "Что касается контрнаступления Украины, о котором киевская клика так громко говорит, то оно не настолько значительно, чтобы Россия шла на такие меры и подрывала собственную плотину", - указал эксперт. Он добавил, что Украина начала крупное наступление несколько дней назад, но каждый день теряет "тысячи солдат, десятки танков, бронемашин и другой техники и далека от прорыва" оборонительных рубежей российских вооруженных сил. К тому же слова Зеленского о том, что подрыв плотины не помешает украинской операции, противоречат обвинениям с попытками возложить вину на Россию.