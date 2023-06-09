9 июня, 04:23
Военная операция на Украине

Kyodo: премьер Японии планирует переговорить с Зеленским

По данным агентства, на переговорах могут обсудить вопрос предоставления японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения плотины Каховской ГЭС

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в сейчас вопрос прорабатывается. По данным Kyodo, в ходе предстоящих переговоров может обсуждаться вопрос предоставления японской стороной экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС

Ранее в пятницу о необходимости скорейшего предоставления такой помощи говорил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, который подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Последний раз Кисида и Зеленский общались в Хиросиме в конце мая, куда украинский президент лично прибыл для участия в саммите G7. 

Теги:
ЯпонияУкраинаКисида, ФумиоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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