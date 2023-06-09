Посол ЮАР в Токио заявил, что лидеры стран Африки выслушают позиции России и Украины

Смэтс Нгоньяма отметил, что "Африка сталкивается с серьезными вызовами", так как имеет тесные связи с обеими странами

ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Лидеры ЮАР и еще шести африканских стран в ходе предстоящих визитов в Москву и Киев намерены выслушать позиции президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, чтобы найти основу для решения конфликта. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал в пятницу посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма.

"У нас есть шесть лидеров стран Африки [помимо ЮАР], которые встретятся с президентом Путиным и также с президентом Зеленским. Идея заключается в том, чтобы выслушать их обоих и [понять], где именно есть общая основа для нахождения решения, чтобы [понять], что может быть сделано", - сказал он, отметив, что "Африка сталкивается с серьезными вызовами", поскольку имеет тесные связи и с Россией, и с Украиной.

"Россия поставляет нам целый ряд вещей, как и Украина, многие наши студенты учатся в обеих странах. Есть много двусторонних связей с этими странами. Мы очень обеспокоены [ситуацией], но этому должен быть положен конец, уже достаточно, поскольку многие люди умирают. Мир должен быть найден", - добавил посол.

Ранее некоммерческая организация Brazzaville Foundation, содействующая турне африканских лидеров в Россию и на Украину, сообщила, что Зеленский примет 16 июня в Киеве, а Путин 17 июня в Санкт-Петербурге следующих глав государств: президента ЮАР Сирила Рамапосу, президента Коморских Островов и председателя Африканского союза Азали Ассумани, президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени, президента Сенегала Маки Саля, президента Замбии Хакаинде Хичилему. Кроме того ожидается, что к ним присоединится президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Сам Рамапоса ранее сообщил, что миссия стран Африки в Москву и Киев имеет целью определить рамки мирного завершения кризиса на Украине, представив свое видение вариантов такого решения на основе изучения позиций РФ и Украины. Других подробностей он не привел.

Вместе с тем посол ЮАР в Токио отметил, что ЮАР не чувствует давления со стороны США и Европы относительно своих усилий по поиску мирного решения украинского кризиса. "Совсем нет", - скзаал он, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС. Кроме того, посол отметил, что ЮАР намерена обсудить усилия африканских стран по решению украинского кризиса с другими странами, выступающими за разрешение конфликта, в том числе Китаем, Бразилией и Индией. "Я уверен в этом, поскольку все эти страны - наши друзья, и мы сможем координироваться с ними", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли обсуждение с такими странами, как Китай, Бразилия и Индонезия.