Десантис на фоне вызова Трампа в суд обещал бороться с ангажированностью Минюста США

Губернатор штата Флорида отметил, что в Соединенных Штатах на протяжении последних четырех лет наблюдается "неравное применение закона в зависимости от политических взглядов"

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор штата Флорида Рон Десантис, претендующий на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году, пообещал бороться с политической ангажированностью Министерства юстиции, выполняющего в стране функции генеральной прокуратуры. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter после того, как стало известно, что власти США предъявят его конкуренту, экс-президенту Дональду Трампу, обвинения по делу о секретных документах.

"Использование федеральных правоохранительных органов в качестве инструмента борьбы представляет смертельную угрозу для свободного общества", - заявил Десантис. Он подчеркнул, что в США на протяжении последних четырех лет наблюдается "неравное применение закона в зависимости от политических взглядов".

"Почему столь рьяно преследуют Трампа, проявляя при этом такую пассивность в отношении [экс-госсекретаря США] Хиллари [Клинтон] и Хантера [Байдена, сына президента США]"? - написал губернатор Флориды, считающийся главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев. По словам Десантиса, в случае победы на президентских выборах он восстановит "подотчетность Минюста и покончит с политической ангажированностью".

Трамп 8 июня сообщил в своей социальной сети Truth Social, что власти США уведомили его адвокатов о том, что ему будут предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу предписали явиться 13 июня в суд Майами (штат Флорида). По словам адвоката экс-президента Джима Трасти, обвинения в адрес Трампа связаны с предполагаемым нарушением Закона о шпионаже. Как пояснила телекомпания СNN, политик станет первым в истории США бывшим президентом страны, которому будут предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры. Трамп назвал предъявление ему обвинений вмешательством в выборы.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, по версии газеты The Washington Post, были обнаружены в Мар-а-Лаго.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. действующий президент США демократ Джо Байден 25 апреля заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.