9 июня, 04:58

Politico: лидеры ФРГ, Франции и Польши обсудят в Париже гарантии безопасности для Украины

По информации издания, Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Анджей Дуда рассмотрят вопрос о выработке подхода к текущим усилиям Киева по достижению членства в НАТО

ТАСС, 9 июня. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда 12 июня обсудят в Париже с главой Франции Эмманюэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. Об этом в пятницу сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

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По их данным, на встрече также будет обсуждаться выработка подхода к текущим усилиям Киева по достижению членства в НАТО в преддверии июльского саммита организации.

Хотя существует общее понимание того, что Украина не сможет вступить в альянс, пока находится в состоянии военного конфликта, страны НАТО расходятся во мнениях о том, как им следует относиться к перспективе вступления Украины в альянс, отмечают источники.

Ожидается, что лидеры обсудят и другие вопросы, такие как европейский суверенитет и оборона.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. 

Теги:
УкраинаГерманияФранцияПольшаДуда, АнджейМакрон, ЭмманюэльШольц, Олаф
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