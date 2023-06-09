В Германии заявили, что могут предложить аэродромы для обучения украинских пилотов на F-16

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что основную подготовку должны проводить страны, на вооружении которых стоят эти истребители

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) считает, что Германия могла бы предложить свои аэродромы для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Такое мнение она высказала в четверг вечером газете Bild.

"У нас никогда не было F-16, но мы можем предоставить аэропорты в Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах", - сказала Штрак-Циммерман. Основную подготовку на F-16, по ее словам, должны проводить страны, на вооружении которых стоят эти истребители.

Комментируя возможное членство Украины в НАТО, глава комитета Бундестага подчеркнула, что сейчас республика не может вступить в альянс. "Это запрещено уставом, поскольку Украина находится в состоянии войны. Требования для вступления в НАТО сложны и разнообразны. Они должны быть выполнены", - констатировала она.

Однако Штрак-Циммерман заявила, что "для Украины было бы разумным принять участие в саммите [альянса] в Вильнюсе, тем более что большое значение будет иметь и то, как НАТО предоставит Украине гарантии безопасности после окончания конфликта".

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Шеф Пентагона Ллойд Остин указал 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос о поставках F-16 обсуждался 1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Советник министра обороны Украины Юрий Сак отмечал, что Киев рассчитывает получить от западных стран от 40 до 50 истребителей F-16.