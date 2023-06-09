Вьетнам и США отметили 35-летие сотрудничества в поиске пропавших без вести военнослужащих

За годы совместных поисковых работ Соединенные Штаты вернули на родину и идентифицировали останки около тысячи солдат

ХАНОЙ, 9 июня. /ТАСС/. Сотрудничество между Вьетнамом и США в поиске американских военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время Вьетнамской войны, продолжит приносить положительные результаты, выполнять свою гуманитарную миссию, помогая поднять всестороннее партнерство Ханоя и Вашингтона на новую высоту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Вьетнама Ха Ким Нгок на встрече, посвященной 35-летию с момента начала официального сотрудничества двух стран в поиске военнослужащих США, числящихся пропавшими без вести во время Вьетнамской войны, сообщила в пятницу газета Vietnam News.

"Благодаря совместным усилиям министерств иностранных дел, национальной обороны, общественной безопасности и партнеров из Соединенных Штатов, поддержке и координации соответствующих ведомств, местных властей, граждан и ветеранов обеих стран вьетнамско-американское сотрудничество в поиске пропавших без вести продолжит приносить положительные результаты и выполнять свою гуманитарную миссию, помогая поднять всестороннее партнерство Вьетнама и США на новую высоту", - сказал замглавы МИД Вьетнама.

Взаимодействие Вьетнама и США в поиске останков и установлении имен пропавших на войне началось сразу же после завершения американской военной кампании в Индокитае в 1975 году и изначально велось по линии неправительственных организаций. В значительной степени оно активизировалось после того, как в 1988 году во Вьетнаме заработал региональный офис агентства по учету военнопленных и погибших во время военных действий при Министерстве обороны США. За годы совместных вьетнамско-американских поисковых работ Соединенные Штаты вернули на родину и успешно идентифицировали останки около тысячи солдат.

Пропавшими без вести во время войны в Индокитае на момент ее окончания считались более 2 тыс. американских военнослужащих и гражданских лиц. Из них свыше 1,9 тыс. не вернулись из Вьетнама, около 500 из Лаоса, а 90 солдат пропали на территории Камбоджи.

За годы войны 3 млн вьетнамцев погибли, более 4 млн стали инвалидами или пострадали от применявшихся армией США химикатов.