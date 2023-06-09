В Ашхабаде начались переговоры президента Туркмении и премьера Венгрии

Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудят вопросы интенсификации двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес

АШХАБАД, 9 июня. /ТАСС/. Переговоры между президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном начались в пятницу в Ашхабаде. Об этом сообщило официальное издание "Туркменистан. Золотой век".

Стороны проводят встречу в узком формате, после чего переговоры продолжатся в расширенном составе с участием членов правительственных делегаций двух стран. По данным издания, Бердымухамедов и Орбан обсудят вопросы интенсификации двусторонних связей в сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят энергетике, транспорту, фармацевтике, текстильной промышленности, инвестиционной деятельности, сельскому и водному хозяйству.

По итогам туркмено-венгерских переговоров на высшем уровне планируется подписание пакета двусторонних документов. Орбан прибыл с официальным визитом в Ашхабад в четверг.