Экс-глава МИД Румынии назвал требование сократить штат посольства оскорблением России

Адриан Северин считает это решение Бухареста бесполезным и рискованным

БУХАРЕСТ, 9 июня. /ТАСС/. Бывший глава МИД Румынии Адриан Северин назвал бесполезным и рискованным оскорблением России требование властей страны сократить штат посольства РФ в Бухаресте более чем на 50 человек. Об этом он написал в пятницу в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Решение румынского МИД потребовать сокращения персонала посольства России - это бесполезное и рискованное оскорбление мощного соседнего государства, с которым официально мы не находимся в состоянии войны", - заявил бывший министр иностранных дел Румынии и бывший председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В четверг МИД Румынии сообщил, что румынские власти потребовали сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек в течение 30 дней. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва расценивает это решение Бухареста как враждебный выпад, ведущий к дальнейшей деградации отношений. По ее словам, демарш румынской стороны не останется без ответа.