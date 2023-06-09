Токаев заявил о важности расширения представленности в Совете Безопасности ООН

Президент Казахстана также считает необходимым реформировать эту международную структуру

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и расширения представленности в этом органе. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана по итогам встречи Токаева с делегацией ООН в Астане.

В состав делегации вошли заместитель генерального секретаря ООН - исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Армида Алисджабана, помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН - помощник администратора Программы развития ООН Ивана Живкович. Участники встречи обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и институтами ООН.

"Лидер Казахстана подчеркнул исключительную роль ООН в деле укрепления мира и обеспечения безопасности. Он акцентировал внимание на важности проведения всеобъемлющей реформы Совета Безопасности ООН и расширения представленности этого органа. Глава государства подтвердил приверженность Казахстана к объединению усилий с ООН в целях укрепления роли этой универсальной организации", - говорится в сообщении.

В Казахстане успешно функционируют более 20 различных подразделений ООН. "В этом контексте отмечена важность создания в городе Алматы регионального центра по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Деятельность данного центра будет сосредоточена на усилении координации агентств ООН с правительствами стран региона через принятие комплексных мер для продвижения повестки-2030", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь дипломаты ООН поделились с президентом Казахстана впечатлениями об участии в международном форуме "Астана", отметив стратегическую важность этой площадки в выработке подходов к решению актуальных вызовов современности.