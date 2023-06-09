9 июня, 06:35

Байден на встрече в Белом доме случайно назвал Сунака президентом

Президент США ранее неоднократно допускал ошибку в имени премьера Великобритании, называя того "Раши Сануком"

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком перепутал должность британского лидера, назвав его президентом. Об этом сообщила газета Politico.

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По ее данным, приветствуя Сунака в Белом доме в четверг, Байден сразу же обратился к нему как к "господину президенту". Американский лидер тут же исправил ошибку и отшутился. "Господин президент? Я просто вас повышаю! Господин премьер-министр, с возвращением", - сказал он.

Ранее Байден неоднократно допускал ошибку в имени премьера Великобритании, называя того "Раши Сануком". Впервые это произошло в октябре 2022 года после вступления Сунака на должность и привлекло внимание СМИ.

Сунак находился с визитом в Вашингтоне 7-8 июня. 

Теги:
СШАВеликобританияБайден, ДжоСунак, Риши
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