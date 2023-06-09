Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску покинет свой пост в конце августа

Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт

БРЮССЕЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что покинет этот пост в конце августа. Пресс-службу альянса возглавит ее заместитель Дилан Уайт. Сообщение пресс-службы НАТО об этом Лунгеску разместила в пятницу в Twitter альянса.

"Первая женщина, служившая официальным представителем НАТО, Оана Лунгеску покинет свой пост в конце августа. Она начнет передавать полномочия своему преемнику Дилану Уайту после саммита альянса в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Она не сообщила о своем следующем назначении. Обычно официальные представители НАТО продолжают работу в политических структурах альянса. Предшественник Лунгеску на этом посту Джеймс Аппатурай в настоящий момент занимает пост спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии.

Бывший брюссельский корреспондент мировой службы Би-би-си румынского происхождения Оана Лунгеску была назначена официальным представителем НАТО в 2010 году решением экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена. Она установила рекорд в пресс-службе НАТО, проведя на этом посту 13 лет.

Осенью 2023 года также ожидается замена генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, полномочия которого продлевались на один год уже четырежды. Новая кандидатура пока не названа, она должна быть определена на саммите НАТО в Вильнюсе.