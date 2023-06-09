Армия Израиля сообщила о нападении палестинца на военнослужащего на КПП у Рамаллы

Нападавшего нейтрализовали

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июня. /ТАСС/. Палестинец прибыл в пятницу на угнанном автомобиле на контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рантис" близ Рамаллы (административный центр Западного берега реки Иордан), где напал на израильского солдата, пытаясь завладеть его оружием, после чего был нейтрализован. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

"Подозреваемый прибыл на угнанном автомобиле на КПП "Рантис". Пока военнослужащие осматривали его автомобиль, подозреваемый напал на солдата и попытался завладеть его оружием. Другой солдат после этого открыл огонь по подозреваемому и нейтрализовал его", - говорится в заявлении.

Атакованный военный "получил легкие ранения, ему была оказана медицинская помощь на месте, позже он был эвакуирован в госпиталь для дальнейшего лечения", добавили в пресс-службе. О состоянии нападавшего не сообщается.