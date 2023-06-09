Китай считает, что США не могут лишить его статуса развивающейся страны

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что этот статус имеет полноценное фактическое основание и прочную основу в международном праве

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США не может лишить Китай статуса развивающейся страны. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Статус Китая как крупнейшей развивающейся страны мира имеет полноценное фактическое основание и прочную основу в международном праве, этот статус не может быть перечеркнут одним законопроектом Конгресса США, - сказал Ван Вэньбинь. - Законные права Китая как развивающейся страны не могут быть отменены губошлепством политиканов на Капитолийском холме".

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в четверг законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях.