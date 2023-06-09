Экс-премьер Японии назвал ошибочной позицию Токио по Украине

Юкио Хатояма отметил, что Японии как председателю G7 в этом году следовало пригласить на саммит в Хиросиму не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента России Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Японии в отношении ситуации на Украине следует позиции США и ошибочно встает на сторону Киева. Такую точку зрения в пятницу высказал в беседе с корреспондентом ТАСС экс-премьер Японии Юкио Хатояма.

"Образ мышления премьер-министра Фумио Кисиды лишь следует позиции США, он не выступает с посланием о необходимости окончания войны, что сейчас наиболее важно", - сказал он, отметив, что Японии как председателю G7 в этом году следовало пригласить на саммит в Хиросиму не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента России Владимира Путина, чтобы положить конец конфликту.

"Но этого не было сделано, и я считаю ошибочным стоять на стороне Украины и оказывать поддержку Украине", - сказал он, пояснив, что "на войне ни одна сторона не бывает права на 100%". "Прежде всего мы должны были предотвратить возникновение войны. Я думаю, что страны Запада и, прежде всего, США не допустили этого", - добавил Хатояма.

Касательно позиции Японии, которая оказывает Украине лишь финансовую и гуманитарную помощь, экс-премьер отметил, что решение о предоставлении военной помощи "свело бы на нет те отношения сотрудничества и культурную деятельность, которые были между Японией и Россией".

Хатояма был приглашен в качестве гостя на прием в российском посольстве в Токио по случаю Дня России. Помимо него на приеме присутствовали послы ряда стран, включая Китай, Индию, ЮАР, Казахстан, Бангладеш и другие.