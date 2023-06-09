9 июня, 07:44
Военная операция на Украине

Япония предоставит Украине $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно не стал говорить, кто, по мнению Токио, стоит за разрушением дамбы

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого объявил, что Токио предоставит украинской стороне $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

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"Премьер заявил, что Япония через международные организации планирует в ближайшее время направить Украине $5 млн экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений", - отметил он.

Мацуно не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за разрушением дамбы. 

Теги:
ЯпонияУкраинаРоссияКисида, ФумиоЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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