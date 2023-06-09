Япония предоставит Украине $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно не стал говорить, кто, по мнению Токио, стоит за разрушением дамбы

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого объявил, что Токио предоставит украинской стороне $5 млн для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

"Премьер заявил, что Япония через международные организации планирует в ближайшее время направить Украине $5 млн экстренной гуманитарной помощи пострадавшим от подтоплений", - отметил он.

Мацуно не стал говорить, кто, по мнению японской стороны, стоит за разрушением дамбы.