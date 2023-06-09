Пекин выразил надежду, что Вашингтон не заставит другие страны выбирать между Китаем и США

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь отметил, что Соединенным Штатам следует прекратить подавлять китайские компании, принуждать союзников к ограничению экспорта чипов и распространять ложную информацию о так называемой китайской долговой ловушке для наименее развитых государств

ПЕКИН, 9 июня. /ТАСС/. Китай надеется, что американские дипломатические структуры не будут требовать от других стран выбирать между США и КНР. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

"Мы надеемся, что американские дипломатические миссии по всему миру выполнят обещание госсекретаря [США Энтони] Блинкена не просить ни одну страну выбирать между США и Китаем", - сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Вашингтону следует прекратить подавлять китайские компании, принуждать союзников к ограничению экспорта чипов в Китай и распространять ложную информацию о так называемой китайской долговой ловушке для наименее развитых стран.

"[Джордж] Вашингтон, американский президент-основатель, однажды сказал, что настоящим мерилом дружбы являются действия, а не слова. Нас заботит то, что говорят США, но больше нас заботит то, что они делают", - отметил представитель МИД Китая.

В четверг Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом заявил, что США не требуют от стран Персидского залива делать выбор между Вашингтоном и Пекином в вопросах сотрудничества.