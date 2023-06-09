9 июня, 08:16
Военная операция на Украине

Резников допустил возможность переговоров Украины с РФ, если Москва откажется от целей СВО

Thomas Lohnes/ Getty Images
Министр обороны Украины Алексей Резников
© Thomas Lohnes/ Getty Images

Министр обороны Украины добавил, что сначала Россия "должна уйти"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Зона возможного соглашения" с Россией может появиться, если Москва откажется от заявленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины".

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"Если [цели РФ] изменились, то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения - прим. ТАСС) становится понятной", - цитирует его издание "Страна" в своем Telegram-канале. При этом Резников добавил, что сначала РФ "должна уйти".

Форум "Диалоги о восстановлении Украины" состоялся в Киеве 8 июня. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
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