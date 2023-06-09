Резников допустил возможность переговоров Украины с РФ, если Москва откажется от целей СВО

Министр обороны Украины добавил, что сначала Россия "должна уйти"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Зона возможного соглашения" с Россией может появиться, если Москва откажется от заявленных целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на форуме "Диалоги о восстановлении Украины".

"Если [цели РФ] изменились, то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения - прим. ТАСС) становится понятной", - цитирует его издание "Страна" в своем Telegram-канале. При этом Резников добавил, что сначала РФ "должна уйти".

Форум "Диалоги о восстановлении Украины" состоялся в Киеве 8 июня.